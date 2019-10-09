Дзюба: сборная не проигрывает, а вы постоянно: «Лунёв, Лунёв»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился мыслями о критике в адрес одноклубника и партнёра по национальной команде вратаря Андрея Лунёва.



«Мне немного непонятно, почему в СМИ начали употреблять вот это «психологическое состояние». Откуда это взялось? Мне кажется, это очень некрасиво – такой спич со всех сторон. Я призываю вас более уважительно относиться к Андрею Лунёву. Все делают ошибки. Не ошибаются те, кто ничего не делает. Если Черчесов его вызывает, то, значит, он достоин сборной. Команда не проигрывает, а вы постоянно: «Лунёв, Лунёв», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Завтра, 10 октября, состоится матч 7-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 между сборными России и Шотландии. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Ещё недавно Лунёв был лучшим вратарём России. Теперь он регулярно ошибается Нет, речь не про инцидент с Лунёвым в аэропорту.