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Дзюба: сборная не проигрывает, а вы постоянно: «Лунёв, Лунёв»

Дзюба: сборная не проигрывает, а вы постоянно: «Лу
Дзюба: сборная не проигрывает, а вы постоянно: «Лунёв, Лунёв»
Футбол / Сборная России 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился мыслями о критике в адрес одноклубника и партнёра по национальной команде вратаря Андрея Лунёва.

«Мне немного непонятно, почему в СМИ начали употреблять вот это «психологическое состояние». Откуда это взялось? Мне кажется, это очень некрасиво – такой спич со всех сторон. Я призываю вас более уважительно относиться к Андрею Лунёву. Все делают ошибки. Не ошибаются те, кто ничего не делает. Если Черчесов его вызывает, то, значит, он достоин сборной. Команда не проигрывает, а вы постоянно: «Лунёв, Лунёв», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Завтра, 10 октября, состоится матч 7-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 между сборными России и Шотландии. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Ещё недавно Лунёв был лучшим вратарём России. Теперь он регулярно ошибается
Нет, речь не про инцидент с Лунёвым в аэропорту.
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