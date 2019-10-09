Ускорение Головина и Гильерме против Джанаева. Лучшие фото с тренировки сборной

9 октября на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела заключительную тренировку перед отборочным матчем со сборной Шотландии на Евро-2020.

Встреча состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» и начнётся в 21:45 мск.

Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.