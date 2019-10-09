Дзюба: шуток над Соболевым про «МЮ» не было. Когда адаптируется, мы его поймаем

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как в сборной России отнеслись к слухам об интересе «Манчестер Юнайтед» к новичку национальной команды — форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву.



«Шутки про «Манчестер Юнайтед»? Особых шуток не было. Нужно немного времени, чтобы адаптироваться, а потом будем шутить. Сейчас не тот момент, когда Сашу стоит подкалывать. Когда адаптируется, мы Сашу поймаем. Мило и по-доброму», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Ранее сообщалось, что интерес к Соболеву также проявляет лондонский «Арсенал». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 3 результативные передачи.