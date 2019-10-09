Кержаков — о жизни в академии: иногда посылали за насваем

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о жизни в академии питерского клуба.
«Я был самым младшим, и меня никто не трогал. Наоборот, все любили и оберегали. Бывала такая ситуация, что дверь в комнату могли выбить с ноги и сказать, чтобы кто-нибудь съездил за сгущёнкой на Ладожскую. Ребята жившие в комнате, между собой решали, кто за ней поедет. Иногда посылали за насваем. Даже если ночь, а утром тренировка, всё равно могли отправить ребят за ним.
У нас в интернате была телевизионная комната и на подоконниках стояли цветы. После начала учёбы, недели через три, все цветы были завядшими, потому что все сплёвывали насвай в горшки. Сам я его никогда не пробовал и никому не советую. Он очень плохо пахнет.
Иногда могли подойти и сказать, чтобы ты отправил сообщение на «пейджер», так называли посыльного, через которого общались старшие в интернате между этажами. Ещё просили принести из столовой булочки и компот из сухофруктов, в котором иногда плавали червячки. Но физической дедовщины я мало видел. Сам я никого не гонял», — сказал Кержаков во время подкаста «Сычёв подкаст и Казанский».
- 9 октября 2019
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