Дембеле пропустит матч с «Реалом» из-за дисквалификации

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле не сможет принять участие в матче Примеры с мадридским «Реалом», который состоится в конце октября, сообщает El Pais.

Француз понесёт наказание за удаление в матче с «Севильей», его отстранят на два матча. В результате он пропустит игры с «Эйбаром» и «Реалом».

Дембеле был удалён за то, что оскорблял судью Антонио Лаоса после удаления Рональда Араухо. По данным СМИ, француз сказал судье, что он «очень плох».

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пытался спасти Дембеле от удаления. Он объяснял Лаосу, что его одноклубник просто не говорит по-испански, поэтому он не смог выразить свои мысли. Но Лаос не стал ничего слушать и удалил Усмана. «Барселона» в матче с «Севильей» одержала убедительную победу (4:0).