Жена Руни обвинила супругу Варди в сливе личной информации таблоиду

Колин Руни, жена нападающего «Ди-Си Юнайтед» Уэйна Руни, в своём «твиттере» рассказала о сливе личной информации таблоиду, а также о том, кто этим занимался.



«В течение нескольких лет человек, которому я доверилась и дала доступ к своему личному «инстаграму», регулярно передавал газете The Sun мои посты. За это время они получили очень много информации обо мне, моих друзьях и семье – и всё это без моего разрешения и уведомления. Я долгое время пыталась выяснить, кто стоит за этим, и в определённый момент у меня появился подозреваемый.



Чтобы подтвердить свои подозрения, я заблокировала свои сторис для всех аккаунтов, кроме одного. Вероятно, мои подписчики удивились, что я ничего не публиковала. В течение пяти месяцев я размещала ложные сторис, чтобы проверить, появятся ли они потом в газете. И знаете – они там появлялись!



Было трудно держать это в себе и никак не комментировать происходящее, но я была вынуждена так поступать. Теперь я точно знаю, кто сливал информацию. Я сохраняла все сторис и делала скриншоты, и на каждой из них отображается просмотр от одного аккаунта. И это… Аккаунт Ребеки Варди», — говорится в сообщении Колин.



Ребека Варди – жена нападающего «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди.

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