Казань хочет подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что власти города хотят провести финал Суперкубка Европы в 2023 году. По словам Метшина, инициативу поддерживает Российский футбольный союз.
«Мы сейчас занимаемся с нашим президентом тем, чтоб привести в Казань Суперкубок УЕФА на 2023 год. Весь мир, вся бизнес-элита приезжает туда. И не придумаешь ни одного другого события, когда приезжают и все политики, и всё, что вокруг футбола крутится и вертится. Мы, дай Бог, когда победим, предопределим до 23 года приезд крупных компаний, спонсоров, которые миллиардными бюджетами обладают», — цитирует Метшина «Эхо Москвы».
«Казань-Арена» принимала матчи чемпионата мира 2018 года. Также в городе функционирует стадион «Центральный», но вряд ли он может принимать соревнования такого уровня. В 2021 году финал Лиги чемпионов будет принимать Санкт-Петербург. Также «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге получила право проведения матчей чемпионата Европы 2020 года.
- 9 октября 2019
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