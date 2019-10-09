Сычёв рассказал, как в детстве торговал картошкой на рынке
Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв рассказал, как проводил время в юности.
«Все сибирские люди работают на земле и питаются тем, что вырастили. Мы, например, засевали поля картошки. Это было пять раз в году. Это было естественным положением вещей, а не обязанностью. Ты не можешь хотеть поиграть в футбол или погулять — едешь сажаешь, окучиваешь, пропалываешь и собираешь. На паре гектаров прилично можно накачаться. Потом ешь всё, что собрал. Иногда я стоял и продавал урожай на рынке. Так и жили, я этого не стесняюсь», — сказал Сычёв во время подкаста «Сычёв подкаст и Казанский».
Сычёв ранее выступал за «Спартак», «Марсель», «Локомотив», «Динамо» (Минск), «Волга», «Окжетпес» и «Казанку», а также вызывался в сборную России.
«Мне не дали остаться в моём клубе». Эмоциональное интервью с Сычёвым
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- 9 октября 2019
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