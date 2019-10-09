Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мойес может вернуться в «Эвертон»

Мойес может вернуться в «Эвертон»
Футбол / Англия 0

Шотландский специалист Дэвид Мойес может вновь возглавить «Эвертон», сообщает Mirror. Британские букмекеры считают Мойеса фаворитом на случай возможного увольнения Марку Силвы, под руководством которого «ириски» провалили начало сезона.

«Эвертон» находится в зоне вылета после восьми туров АПЛ. Футболисты из Ливерпуля одержали лишь две победы в восьми встречах. Перед началом сезона руководство «Эвертона» выделило на усиление состава более £ 100 млн.

По данным источника, шотландский тренер заинтересован в возвращении в «Эвертон».

В следующем туре АПЛ «Эвертон» будет принимать «Вест Хэм Юнайтед». Этот матч состоится 19 октября. Как сообщает издание, Силву могут уволить в случае поражения «ирисок» в этой встрече.

Победный гол Хендрика после удара с лёта — в обзоре матча «Бёрнли» — «Эвертон»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019