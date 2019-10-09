Мойес может вернуться в «Эвертон»

Шотландский специалист Дэвид Мойес может вновь возглавить «Эвертон», сообщает Mirror. Британские букмекеры считают Мойеса фаворитом на случай возможного увольнения Марку Силвы, под руководством которого «ириски» провалили начало сезона.

«Эвертон» находится в зоне вылета после восьми туров АПЛ. Футболисты из Ливерпуля одержали лишь две победы в восьми встречах. Перед началом сезона руководство «Эвертона» выделило на усиление состава более £ 100 млн.

По данным источника, шотландский тренер заинтересован в возвращении в «Эвертон».

В следующем туре АПЛ «Эвертон» будет принимать «Вест Хэм Юнайтед». Этот матч состоится 19 октября. Как сообщает издание, Силву могут уволить в случае поражения «ирисок» в этой встрече.