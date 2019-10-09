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Мертенс выложил фото с голым задом на фоне футболистов сборной Бельгии

Мертенс выложил фото с голым задом на фоне футболистов сборной Бельгии
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс выложил неоднозначную фотографию со сборов национальной команды. Футболист оголил зад на фоне своих одноклубников по национальной команде.

«Это фото меня и команды-победителей», — написал Мертенс в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мертенса.

Сборная Бельгии во время паузы на матчи национальных команд проведёт встречи со сборными Сан-Марино и Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Бельгийцы попали в группу I вместе со сборной России. Бельгийцы одержали шесть побед в шести матчах. Сборная России занимает второе место, набрав 15 очков. России и Бельгии ещё предстоит сыграть друг с другом на поле россиян.

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