Миятович: состав «Реала» не вселяет уверенности в завоевании трофеев

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мыслями о нынешнем составе «сливочных».



«Лично я думаю, что в «Реале» не очень довольны командой. Она не вселяет уверенности в завоевании трофеев. Также клуб испытывает проблемы с травмами, и для Зидана это помеха. Над этим аспектом необходимо работать», — цитирует Миятовича AS со ссылкой на Cadena SER.



«Реал» после восьми туров занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры с 18 очками в активе, на 2 очка опережая ближайшего преследователя в лице «Барселоны». Замыкает тройку лидеров «Атлетико» (15). С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».



В следующем туре «Реалу» предстоит на выезде сыграть с «Мальоркой». Матч состоится 19 октября.

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