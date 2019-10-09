Ракитич: мне нужно играть, а не просто наслаждаться прогулками по Барселоне
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о возможном уходе из каталонского клуба.
«Не знаю, как всё сложится. Это тяжело, потому что я хочу играть, а не просто быть частью команды. Я сделаю всё возможное, чтобы изменить ситуацию. У меня осталось два года по контракту, и нет лучшего места для продолжения карьеры, чем „Барселона“, но мне нужно играть, а не просто наслаждаться прогулками по городу.
Я общался с людьми в „Барселоне“. Все знают, что у меня были другие варианты. Я хочу бороться, чтобы команда увидела, что я готов приносить ей пользу на поле. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку на выходных, но если ничего не изменится, мне придётся вновь обсудить свою ситуацию», — приводит слова Ракитича Sport.es.
- 9 октября 2019
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