Корнеев станет советником вице-президента «Монако»

Как стало известно «Чемпионату», бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев в «Монако» будет советником вице-президента Олега Петрова.



Корнеев работал в «Локомотиве» в 2016 году, однако покинул клуб спустя несколько месяцев после прихода. Также ранее он занимал аналогичный пост в «Зените» и был советником селекционного отдела пражской «Славии». С 2006 по 2010 год Игорь работал тренером в сборной России.



«Монако» после девяти туров занимает 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 9 очками в активе, опережая находящуюся в зоне стыковых матчей «Тулузу» по дополнительным показателям. От зоны вылета монегасков отделяет 1 очко. Лидером первенства является «Пари Сен-Жермен», на счету которого 21 очко.

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