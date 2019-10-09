«Динамо» проводит первую тренировку под руководством Новикова

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков проводит первую тренировку с московским клубом, сообщает пресс-служба «Динамо».
Фото доступны на странице «Динамо» в «Твиттере».
Напомним, Новиков сменил на посту тренера московского «Динамо» Дмитрия Хохлова, который ушёл в отставку после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
Новиков с мая 2019 года руководил молодёжной командой «Динамо». Москвичи возглавляют турнирную таблицу в чемпионате молодёжных команд РПЛ. Пока 38-летний специалист совмещает две должности.
«Динамо» набрало 10 очков в 12 матчах и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является «Локомотив».
- 9 октября 2019
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