«Динамо» проводит первую тренировку под руководством Новикова

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков проводит первую тренировку с московским клубом, сообщает пресс-служба «Динамо».

Фото доступны на странице «Динамо» в «Твиттере».

Напомним, Новиков сменил на посту тренера московского «Динамо» Дмитрия Хохлова, который ушёл в отставку после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.



Новиков с мая 2019 года руководил молодёжной командой «Динамо». Москвичи возглавляют турнирную таблицу в чемпионате молодёжных команд РПЛ. Пока 38-летний специалист совмещает две должности.

«Динамо» набрало 10 очков в 12 матчах и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является «Локомотив».