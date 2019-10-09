В. Баринов: матч с Украиной оставил царапины на сердце, злился на Филимонова

Актёр Валерий Баринов поделился воспоминаниями о матче отборочного этапа чемпионата Европы—2000 между сборными России и Украины (1:1).



«Смотрел матч Россия – Украина на стадионе. Это было убийство. Даже не знаю, кого винить. У Шевченко удар был наработанным, это надо было знать. Какие тут могут быть воспоминания? Это воспоминания, которые хочется забыть. Но у спорта есть такое свойство, что ты ничего не забываешь. А этот матч оставил царапины на сердце.



Конечно, я злился на Филимонова. Но этот гол в 95% не должен был залетать. Я был на стадионе в окружении огромного количества людей. Это было общей трагедией, хотелось поскорее покинуть стадион. Будто всё выключилось в тот момент. После матча приходилось, как говорится, возвращать себя к жизни», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Филимонова оскорбляли отборным матом дети 10-12 лет. Я-то таких слов не знаю» Автор знаменитой фразы «Боже мой!» вспоминает матч Россия – Украина 20 лет спустя.