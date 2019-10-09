Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Германия — Аргентина: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 октября в 21:45

Германия — Аргентина: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 октября в 21:45
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 9 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее соперники встречались 10 раз. Преимущество по количеству побед на стороне аргентинцев – пять. Немцы оказывались сильнее в двух матчах. В трёх встречах команды не выявили победителя.

В последний раз Германия и Аргентина встречались в сентябре 2014 года. Тогда в товарищеском матче южноамериканцы победили соперника со счётом 4:2. Ранее в том же году команды встретились в финале чемпионата мира, где сильнее оказались немцы (1:0), для которых этот триумф стал уже четвёртым на мундиалях.

Германия – Аргентина. Прогноз: немцы устроят 18+ с обороной гостей
Без Месси аргентинцы рискнут сыграть в открытый футбол, чем воспользуется нападение Германии.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019