Германия — Аргентина: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 октября в 21:45

Сегодня, 9 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее соперники встречались 10 раз. Преимущество по количеству побед на стороне аргентинцев – пять. Немцы оказывались сильнее в двух матчах. В трёх встречах команды не выявили победителя.



В последний раз Германия и Аргентина встречались в сентябре 2014 года. Тогда в товарищеском матче южноамериканцы победили соперника со счётом 4:2. Ранее в том же году команды встретились в финале чемпионата мира, где сильнее оказались немцы (1:0), для которых этот триумф стал уже четвёртым на мундиалях.

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