Режиссёр Сенцов и другие освобождённые украинцы посетят матч с Португалией

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко в своём «фейсбуке» сообщил о приглашении освобождённых в ходе обмена с Россией граждан на матч отборочного этапа чемпионата Европы–2020, в котором национальная команда сыграет с Португалией.
«Украинец-крымчанин и пылкий болельщик сборной Украины, который оказался сильнее всей авторитарной системы агрессора, – Олег Сенцов. Большая честь принимать такого гостя в Доме футбола, пообщаться и, пользуясь случаем, пригласить его вместе с другими освобождёнными пленными на матч Украина – Португалия, который состоится в День защитника Украины, 14 октября, на НСК «Олимпийский».
Месяц назад команда Андрея Шевченко посвятила Олегу и всем освобождённым патриотам свою яркую победу над литовцами. Теперь Герой Украины, храбростью и непокорённостью которого восхищается весь мир, сможет ответить сборной своей поддержкой в решающем матче с чемпионом Европы. Сделать это он может, надев уникальную вышивку, которую получил сегодня на добрую память о нашей встрече. Также Олег обрадовался, когда узнал, что будет болеть за сине-жёлтых в обществе Олега Блохина и Игоря Беланова, игрой которых он увлекался ещё в детские годы. Олег Сенцов – невероятно светлый и, кажется, выкованный из крепкой стали патриот, который прекрасно понимает, что его активная жизненная и гражданская позиция во время Революции достоинства и в заключении – это только начало и возможность сделать больше для родной страны. Горжусь знакомством и до встречи на НСК «Олимпийский»! Но перед этим матчем не менее важна для сборной наша поддержка и во встрече с Литвой в Харькове. Поэтому готовимся болеть за сине-жёлтых на ОСК «Металлист»!» — написал Павелко.
- 9 октября 2019
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