Впервые в Москве прошёл Sport Leaders Global Forum 2019

В московском Гостином дворе прошел Sport Leaders Global Forum 2019. За три дня форум посетило 1019 гостей и 95 представителей медиа, а в рамках деловой программы выступило 90 спикеров. В их числе — олимпийские чемпионы, топ-менеджеры российских и зарубежных компаний, лучшие эксперты российской спортивной индустрии, известные спортсмены, блогеры и актеры.



В рамках деловой программы лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков, актер и спортсмен Андрей Свиридов и известный спортивный блогер Алексей Столяров поговорили о том, что необходимо профессиональным спортсменам, чтобы оставаться успешными и после завершения спортивной карьеры.



Дискуссионная панель «Песнь льда и пламени: хоккей против футбола» столкнула в жарких спорах представителя испанской ЛаЛиги, профессиональных футболиста и хоккеиста, экс-пресс-атташе донецкого «Шахтера» и директора по коммуникациям Российской Премьер-Лиги. В медиабаттле с ютубером и телеграмером спорили традиционные спортивные медиа.



В рамках форума прошла впервые премия Sport Leaders Awards. Лонг-лист премии (85 лучших спортивных проектов за последние полтора года) в течение двух месяцев формировал сильнейший экспертный пул спортивной индустрии из 35 человек. В результате экспертной оценки и подсчета баллов в категориях «Значимость для спортивной индустрии», «Инновационность и креативность», «Профессионализм и проработка деталей». Номинантами премии стали ХК «СКА», Оргкомитет ЧМ-2018, РПЛ, ФХР и многие другие.