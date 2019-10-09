Р. Мартинес: Азар способен решить исход матча при любой физической форме

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил, что бельгийский нападающий «Реала» Эден Азар может добиваться отличных результатов в любой физической форме. Ранее игрок подвергся критике из-за своей физической формы.



«Азар — это игрок, способный решить исход матча при любой физической форме. Эден очень спокойный человек. Он не из тех, кто ищет личной славы. Его врождённый талант не зависит от его веса», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.



Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт, который будет действовать до лета 2024 года. В матче 8-го тура Примеры с «Гранадой» (4:2) Азар забил свой первый гол в Ла Лиге.