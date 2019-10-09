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Пиоли: фанаты «Милана» имеют право критиковать меня, это будет стимулом

Пиоли: фанаты «Милана» имеют право критиковать меня, это будет стимулом
Футбол / Италия 0

Новый главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал своё назначение.

«Я прихожу в клуб с энтузиазмом и страстью. Я уверен, что вместе мы можем добиться хороших результатов. Я уважаю болельщиков, у них есть право критиковать меня, но для меня это будет дополнительный стимул.

Мне предстоит работать над психологией футболистов и их построением на поле. Впереди 10 важных дней, и я постараюсь максимально использовать эту возможность. Мои принципы основаны на идеях, интенсивности и жёсткости. Джампаоло – хороший тренер, но он отличается от меня», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» после семи туров занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А с 9 очками в активе, находясь с 3 очках от зоны вылета. Отставание россонери от первой строчки, на которой располагается «Ювентус», составляет 10 очков.

Болельщики «Милана» не хотят видеть Пиоли на посту главного тренера
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