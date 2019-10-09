Марсело вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Марсело вернулся к тренировкам в общей группе и принял участие в сегодняшнем занятии команды, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».



Ранее стало известно, что у 31-летнего футболиста случился рецидив травмы шеи, полученной ещё в середине сентября. Из-за повреждения бразилец пропустил встречу с «Гранадой» в 8-м туре испанской Примеры (4:2). На тот момент «Реал» остался без левых защитников. Ранее повреждения получили Ферлан Менди и Начо Фернандес.



«Реал» после восьми туров занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры с 18 очками в активе, на 2 очка опережая ближайшего преследователя в лице «Барселоны». Замыкает тройку лидеров «Атлетико» (15). С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Миятович: состав «Реала» не вселяет уверенности в завоевании трофеев