Неймар: я счастлив в «ПСЖ»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар отметил, что счастлив находиться во французском клубе.
«Я счастлив в сборной и в клубе. Все знают, что происходило во время летнего трансферного окна и о моём желании покинуть „Пари Сен-Жермен“. Сейчас я чувствую себя счастливым. Сделаю всё, чтобы помочь команде выигрывать большие трофеи. Надеюсь также принести много пользы национальной команде», — приводит слова Немйара Daily Mercato.
Напомним, что в летнее трансферное окно Неймар хотел покинуть «ПСЖ» и вернуться в свой бывший клуб — «Барселону», однако клубы не сумели договориться по трансферу форварда. В сезоне-2019/20 Неймар принял участие в 5 матчах французской Лиги 1 и забил 4 гола.
Месси: думал, что Неймар перейдёт в «Реал»
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