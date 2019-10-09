Экс-хавбек сборной Украины: не критиковал бы игроков, уезжающих играть в Россию

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Шищенко, ныне возглавляющий «Николаев», поделился мнением о соотечественниках, которые уезжают выступать в Россию.

«Даже не хочу лезть в политику. Я не политик. Кто-то видит в этом проблему, кто-то не видит в этом проблемы. У каждого свои, наверное, взгляды и понятия. Когда я играл в России, а это было очень давно, только хорошее могу вспомнить.

Просто сейчас каждый выбирает своё: чего он хочет в жизни, куда хочет идти, как он хочет развиваться — здесь или в России. То есть это личные какие-то понимания — стоит это делать или нет.

Моё мнение: я бы так не критиковал футболистов, которые уезжают в Россию. Абсолютно. Потому что они живут тем, что занимаются любимым делом, они играют в футбол, они не лезут в политику. Они плохого людям ничего не делают. Я считаю, что наши многие политики сделали намного хуже, чем игроки, которые ушли в Россию», — сказал Шищенко в интервью каналу Stargorod Sport в YouTube.

В бытность футболистом Шищенко играл за «Балтику». В калининградском клубе он выступал в аренде в 1998 году.