Шюррле посмеялся над пробками в Москве

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в своём «инстаграме» посмеялся над поездкой по Москве на автомобиле.

«Только в Москве четыре километра за два часа», — написал Шюррле в своём «инстаграме».

Шюррле посмеялся над московскими пробками Фото: «Инстаграм» Андре Шюррле

28-летний Шюррле перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии» на правах годичной аренды. Летом 2020 года московский клуб будет иметь право выкупить трансфер игрока за € 8 млн.

В нынешнем сезоне Шюррле принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (в шести — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 13-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Рубином» из Казани. Матч состоится 19 октября.