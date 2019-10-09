Германия — Аргентина: составы команд на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Аргентины на товарищеский матч. Встреча состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Германии: тер Штеген, Киммих, Клостерманн, Зюле, Хальстенберг, Джан, Кох, Гнабри, Хавертц, Брандт, Вальдшмидт.
Сборная Аргентины: Марчесин, Фойт, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Перейра, Паредес, Де Пауль, Корреа, Лаутаро Мартинес, Дибала.
В последний раз Германия и Аргентина встречались в сентябре 2014 года. Тогда в товарищеском матче южноамериканцы победили соперника со счётом 4:2. Ранее в том же году команды встретились в финале чемпионата мира, где сильнее оказались немцы (1:0), для которых этот триумф стал уже четвёртым на мундиалях.
- 9 октября 2019
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