Rambler Group cтартовала в Лиге чемпионов бизнеса c результативной ничьей

Первый матч сборной Rambler Group в новом сезоне Лиги чемпионов бизнеса завершился результативной ничьей с командой БКС — 4:4. В турнире, организованном компанией «РУСПОРТИНГ», команды поделены на 12 дивизионов по 8 коллективов в каждом. Следующий матч с дивизионе «C» Rambler Group проведёт 16 октября с ЦИАМ.
Всего новом сезоне ЛЧБ примут участие более 234 команд по таким дисциплинам, как футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и киберспорт. Среди участников есть представители разных корпоративных отраслей: банки, нефтегаз, СМИ, IT-технологии, иностранные компании, мировые бренды, производители в различных сферах, государственные корпорации и структуры.
Корпоративный спорт — это очень важная составляющая всех активных людей. Основная цель корпоративного спорта — сплочение коллектива через повышение физической активности для выработки командного духа. Это отличная возможность влиться в новый коллектив в неформальной обстановке. Ведь нет ничего лучше, чем активный образ жизни и спорт, который даёт возможность проявить себя и показать свои лучшие качества.
Матчи Лиги чемпионов бизнеса проходят не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Красноярске, Воронеже, Сочи.
- 9 октября 2019
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