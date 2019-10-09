Абрахам: ван Дейк — зверь, он раздражает нападающих
Форвард «Челси» Тэмми Абрахам высказался об игре защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
«Он зверь. Он хорош в том, что делает. Он опытен. Я пытаюсь использовать в матчах свои уловки, но понимание игры — главное его достоинство. Всё проявляется в мелочах. Когда я передвигаюсь в штрафной, некоторые защитники даже не обращают на меня внимания — они сосредоточены только на мяче. С ним всё не так: он держит в поле зрения и меня, и мяч. Он знает, где нахожусь я, знает, в какую точку я намерен побежать, и следует за мной. Нападающих это очень раздражает», — цитирует Абрахама talkSPORT.
В текущем сезоне Абрахам принял участие в 11 матчах за «Челси». На его счету 9 забитых мячей и 1 результативная передача.
Форвард «Челси» Абрахам рассказал, кого считает лучшим нападающим мира
- 9 октября 2019
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