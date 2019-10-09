Наставник сборной Шотландии: Дзюба высказался отлично о журналистах

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал слова форварда национальной команды России Артёма Дзюбы. Нападающий удивлён отношением шотландских журналистов к своей сборной.
«Мы только что говорили об этом, и мне рассказали о его словах. Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках. У вас была такая же ситуация, но вам удалось её переломить, и теперь вся страна болеет за вас. Надеемся, что и нам удастся сделать то же самое и вернуть доверие болельщиков.
Я был здесь на финале Лиги чемпионов в 2008 году вместе с «Челси», тогда поле было отличное. Тут, конечно, всё изменилось, но качество поля оставляет желать лучшего.
Безусловно, очки важны для нас, но мы должны показать и отличную игру. Если будет хорошая игра, то и очки придут», — передаёт слова Кларка корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 9 октября 2019
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