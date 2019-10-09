Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ефремов: у нас были матчи ужаснее, чем с Украиной. Не будем винить Филимонова

Ефремов: у нас были матчи ужаснее, чем с Украиной. Не будем винить Филимонова
Футбол / Прочие турниры 0

Российский актёр и болельщик Михаил Ефремов поделился воспоминаниями о матче отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года между сборными России и Украины (1:1).

«В матче с Украиной мне очень понравился Карпин, а гол в наши ворота — это просто несчастный случай. Смотрел я матч где-то по телевизору, даже не помню где. После пропущенного гола были абсолютно непечатные мысли, историческая ошибка.

У нас были более ужасные матчи в истории. Например, когда Георгий Александрович Ярцев ушёл с тренерской скамейки после поражения от Португалии. Это было куда ужаснее. Так что давайте не будем винить Сашу Филимонова», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В. Баринов: матч с Украиной оставил царапины на сердце, злился на Филимонова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019