Ефремов: у нас были матчи ужаснее, чем с Украиной. Не будем винить Филимонова

Российский актёр и болельщик Михаил Ефремов поделился воспоминаниями о матче отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года между сборными России и Украины (1:1).

«В матче с Украиной мне очень понравился Карпин, а гол в наши ворота — это просто несчастный случай. Смотрел я матч где-то по телевизору, даже не помню где. После пропущенного гола были абсолютно непечатные мысли, историческая ошибка.

У нас были более ужасные матчи в истории. Например, когда Георгий Александрович Ярцев ушёл с тренерской скамейки после поражения от Португалии. Это было куда ужаснее. Так что давайте не будем винить Сашу Филимонова», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.