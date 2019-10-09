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Дикий промах в чемпионате Армении: игрок дважды попал в штангу с пары метров

Дикий промах в чемпионате Армении: игрок дважды попал в штангу с пары метров
Футбол / Прочие турниры 0

В одном из матчей чемпионата Армении был совершён невероятный промах, который заслуживает оказаться в различных хит-парадах с невезучими футболистами.

В результате неудачной скидки мяча своему вратарю одним из игроков и неуверенных действий самого голкипера футболист соперников оказался один перед воротами. Пытаясь затолкать игровую сферу в пустые ворота, он попал в штангу с нескольких метров. После этого спасти ситуацию попытался вратарь. Но он снова сыграл неуверенно, в результате чего мяч снова оказался у игрока команды соперников. Тот, стоя спиной к воротам, пробил пяткой. Однако мяч снова угодил в ту же штангу, после чего на помощь вратарю подоспели партнёры по команде.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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