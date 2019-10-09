Гол Шейдаева принёс сборной Азербайджана победу в товарищеском матче с Бахрейном

В товарищеском матче сборная Бахрейна принимала национальную команду Азербайджана. Встреча прошла сегодня, 9 октября, на национальном стадионе Бахрейна в Ар-Риффе и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



Голами в составе азербайджанской сборной отметились нападающий Руфат Дадашев, полузащитник Тамкин Хализаде и форвард московского «Динамо» Рамиль Шейдаев, который забил победный мяч.

Шейдаев, который является воспитанником петербургского «Зенита», выступает в составе московского «Динамо» с 2019 года. В текущем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. Также Шейдаев играет за национальную команду Азербайджана с 2016 года.