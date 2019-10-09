Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Шейдаева принёс сборной Азербайджана победу в товарищеском матче с Бахрейном

Гол Шейдаева принёс сборной Азербайджана победу в товарищеском матче с Бахрейном
Футбол / Прочие турниры 0

В товарищеском матче сборная Бахрейна принимала национальную команду Азербайджана. Встреча прошла сегодня, 9 октября, на национальном стадионе Бахрейна в Ар-Риффе и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Голами в составе азербайджанской сборной отметились нападающий Руфат Дадашев, полузащитник Тамкин Хализаде и форвард московского «Динамо» Рамиль Шейдаев, который забил победный мяч.

Шейдаев, который является воспитанником петербургского «Зенита», выступает в составе московского «Динамо» с 2019 года. В текущем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. Также Шейдаев играет за национальную команду Азербайджана с 2016 года.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
09 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Бахрейн
Окончен
2 : 3
Азербайджан
1:0 Аль-Малуд – 32'   1:1 Дадашев – 41'   1:2 Хализаде – 62'   2:2 Shaikh – 68'   2:3 Шейдаев – 70'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019