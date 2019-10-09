«Золотая бутса» сезона-2019/20: форвард «Спартака» Ларссон замыкает десятку

Экс-форвард «Норрчёпинга» Джордан Ларссон, ныне выступающий за «Спартак», входит в десятку рейтинга претендентов на «Золотую бутсу» — награду, присуждаемую лучшему бомбардиру Европы. Лидирует в споре за престижный приз форвард «Флоры» (Эстония) Эрик Сорга.
Топ-10 претендентов на «Золотую бутсу»:
1. Эрик Сорга («Флора»): 27 голов в 31 матче (x1,0) / 27 очков
2. Роберт Левандовски («Бавария»): 11 голов в 7 матчах (x2,0) / 22 очка
3. Илья Шкурин («Энергетик-БГУ»): 14 голов в 21 матче (x1,5) / 21 очко
4. Муамер Танкович («Хаммарбю»): 14 голов в 26 матчах (x1,5) / 21 очко
5. Робин Содер («Гётеборг»): 12 голов в 24 матчах (x1,5) / 18 очков
6. Виталий Квашук («Гомель»): 12 голов в 22 матчах (1,5) / 18 очков
7. Мохамед Буя Турай («Юргорден»): 12 голов в 26 матчах (x2,0) / 18 очков
8. Торгейр Борвен («Одд»): 17 голов в 23 матчах (x1,0) / 17 очков
9. Эрлинг Холанн («Ред Булл Зальцбург»): 11 голов в 8 матчах (x1,5) / 16,5 очка
10. Джордан Ларссон («Норрчёпинг»): 11 голов в 16 матчах (x1,5) / 16,5 очка
Начисление очков в рейтинге производится по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. У чемпионатов «большой пятёрки» наивысший коэффициент — 2,0.
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