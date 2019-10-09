В стартовом составе сборной Германии впервые за 5 лет не было чемпионов мира
В стартовом составе сборной Германии в товарищеском матче с национальной командой Аргентины не оказалось ни одного футболиста из числа тех, кто стал чемпионом мира в 2014 году.
Согласно информации Opta, это случилось впервые с момента победы подопечных Йоахима Лёва на мундиале, который проводился 5 лет назад в Бразилии.
Напомним, стартовый состав сборной Германии в матче с Аргентиной имел следующий вид: тер Штеген, Киммих, Клостерманн, Зюле, Хальстенберг, Джан, Кох, Гнабри, Хавертц, Брандт, Вальдшмидт.
Матч между Германией и Аргентиной завершился вничью со счётом 2:2. На голы Сержа Гнабри и Кая Хавертца в первом тайме гости после перерыва ответили результативными ударами Лукаса Аларио и Лукаса Окампоса.
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