В стартовом составе сборной Германии впервые за 5 лет не было чемпионов мира

В стартовом составе сборной Германии в товарищеском матче с национальной командой Аргентины не оказалось ни одного футболиста из числа тех, кто стал чемпионом мира в 2014 году.

Согласно информации Opta, это случилось впервые с момента победы подопечных Йоахима Лёва на мундиале, который проводился 5 лет назад в Бразилии.

Напомним, стартовый состав сборной Германии в матче с Аргентиной имел следующий вид: тер Штеген, Киммих, Клостерманн, Зюле, Хальстенберг, Джан, Кох, Гнабри, Хавертц, Брандт, Вальдшмидт.

Матч между Германией и Аргентиной завершился вничью со счётом 2:2. На голы Сержа Гнабри и Кая Хавертца в первом тайме гости после перерыва ответили результативными ударами Лукаса Аларио и Лукаса Окампоса.