Главный технолог «Лужников»: после концертов провели работы, у нас новый газон

Главный технолог стадиона «Лужники» Кирилл Кистерский рассказал о состоянии поля перед матчем отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия.



«После концерта Rammstein наша команда агрономов зашла с процессом реновации: специальным оборудованием срезали верхний слой поля, добавили новый песок, посеяли семена и внесли удобрения. И в настоящее время, то есть по прошествии 8 недель, мы имеем новый натуральный газон в хорошем состоянии. Хочу ещё раз отметить, что все сроки были рассчитаны, и мы знали, что во всём мире концертная «история» на стадионах приводит к повреждению газона», — сказал Кистерский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



По словам технолога, представители РФС регулярно посещали стадион и никаких нареканий по поводу качества поля со стороны организации не было. Сейчас газон «Лужников» в прекрасном состоянии и полностью готов к матчу России и Шотландии – команде агрономов хватило двух месяцев, чтобы привести его в игровое состояние.