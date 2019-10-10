Главный технолог «Лужников»: мы за то, чтобы у нас играли, полю нужна нагрузка

Главный технолог стадиона «Лужники» Кирилл Кистерский отметил, что полю арены необходима дополнительная нагрузка.

«Моя позиция как технолога, как и позиция нашего главного агронома, проста – футбольному полю нужно давать нагрузку, чтобы на нём играли. Поле не станет хуже, но это поможет содержать газон, стадион и команду агрономов в тонусе, хотя на других полях „Лужников“ мы имеем такую практику, у нас играет «Чертаново», проходят соревнования по регби и так далее. Естественно, мы не против, если в «Лужниках» будут играть чаще. Понятно, что поле будет иметь какие-то локальные повреждения, но это дело легко поправимое. Чемпионат мира по футболу это доказал. В течение месяца семь игр, 14 предыгровых тренировок, репетиции и сами церемонии открытия и закрытия показали, что с полем на Большой спортивной арене при такой нагрузке было всё отлично», — сказал Кистерский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.