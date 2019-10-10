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Киммих: сборная Германии провела два довольно разных тайма в матче с Аргентиной

Киммих: сборная Германии провела два довольно разных тайма в матче с Аргентиной
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал результат товарищеского матча с национальной командой Аргентины (2:2). Напомним, после первого тайма немецкая сборная вела в счёте — 2:0.

«Мы провели два довольно разных тайма. Первую половину встречи мы провели хорошо, всё складывалось в нашу пользу, но позже, во втором тайме мы начали совершать странные ошибки, теряли мяч, и, в итоге, пропустили два обидных гола», — приводит слова Киммиха пресс-служба национальной команды Германии в «Твиттере».

В воскресенье, 13 октября, сборная Германии сыграет с национальной командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, а Аргентина проведёт товарищескую игру с Эквадором.

Сборная Аргентины сыграла вничью в матче с Германией, уступая в счёте — 0:2
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