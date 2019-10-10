Пилипчук не подписывал контракт со «Спартаком»
Как стало известно «Чемпионату», бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук сейчас находится в Москве и 9 октября был в офисе красно-белых, но встреча не носила рабочий характер. Контракт на ней стороны не подписывали.
Ранее в СМИ появилась информация, что Пилипчук прибыл в Москву и подписал контракт со «Спартаком». Он должен был войти в тренерский штаб немецкого специалиста Доменико Тедеско, который станет новым наставником красно-белых.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 12-е место. В активе команды 14 очков после 12 туров. В следующем матче красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча состоится в субботу, 19 октября, в Москве на «Открытие Арена». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:30 мск.
Источник: «Спартак» заинтересован в возвращении Пилипчука
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