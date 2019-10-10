Мартинес: Куртуа похудел из-за проблем с желудком

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, как и представители «Реала» прокомментировал слухи о том, что вратарь Тибо Куртуа страдал от панических атак. Во время игры с «Брюгге» (2:2) Тибо был заменен в перерыве игры из-за гастроэнтерита.
«Куртуа прекрасно восстанавливается. Он уже готов продолжать тренировки вместе с командой. У Тибо не было панических атак, но ему нужно вернуть около двух килограммов веса. Тибо диагностировали и лечили от острого гастроэнтерита с дегидратацией и электролитным дисбалансом, что сделало невозможным закончить игру с «Брюгге»», — приводит слова Мартинеса The Sun.
Если не случится никаких осложнений, то Куртуа выйдет в основе сборной Бельгии на матчи отбора Евро-2020 против Сан-Марино (10 октября) и Казахстана (13 октября).
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