Президент «Сампдории» Ферреро: нам не нужен тренер, которого надо уговаривать

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал отказ бывшего главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо стать во главе клуба из Генуи. Клуб предложил Гаттузо двухлетний контракт, а также полную свободу действий с трансферами.



«Нам не нужен тренер, которого нужно уговаривать. Нам нужен тренер, который действительно жаждет заниматься своим делом, который хочет тренировать «Сампдорию», —приводит слова Ферреро Telenord.



Ранее сообщалось, что Гаттузо может вновь возглавить «Милан», однако произойдет это только в случае полной смены нынешнего руководящего состава и, прежде всего, ухода Паоло Мальдини с поста технического директора. Накануне руководство россонери уволило предыдущего главного тренера Марко Джампаоло. Гаттузо также получил выгодное в финансовом плане предложение от «Спартака». Однако итальянец отказался от работы в московском клубе.

Гаттузо может вновь возглавить «Милан»