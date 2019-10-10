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«Фенербахче» просит у «Арсенала» Озила

«Фенербахче» просит у «Арсенала» Озила
Футбол / Англия 0

«Фенербахче» заинтересован в том, чтобы уже зимой арендовать у «Арсенала» полузащитника Месута Озила. Переговоры между двумя клубами уже идут, сообщает Takvim.

Озила не попадал в заявку «канониров» в последних трёх матчах, что привело к слухам о том, что его карьера в «Арсенале» подходит к концу. 30-летний Озил в текущем сезоне принял участие лишь а 1 матче АПЛ из 8 возможных: главный тренер Унаи Эмери с большим предпочтением выводит на поле Месуту Дани Себальоса и Джо Уиллока.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не просто готов отдать футболиста в аренду, но и взять на себя выплату части зарплаты Озила.

Контракт Озила с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. Месут выступает за «канониров» с сентября 2013 года. За это время он провёл за клуб 233 матча, в которых забил 43 гола и отдал 74 голевые передачи.

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