«Фенербахче» просит у «Арсенала» Озила

«Фенербахче» заинтересован в том, чтобы уже зимой арендовать у «Арсенала» полузащитника Месута Озила. Переговоры между двумя клубами уже идут, сообщает Takvim.
Озила не попадал в заявку «канониров» в последних трёх матчах, что привело к слухам о том, что его карьера в «Арсенале» подходит к концу. 30-летний Озил в текущем сезоне принял участие лишь а 1 матче АПЛ из 8 возможных: главный тренер Унаи Эмери с большим предпочтением выводит на поле Месуту Дани Себальоса и Джо Уиллока.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» не просто готов отдать футболиста в аренду, но и взять на себя выплату части зарплаты Озила.
Контракт Озила с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. Месут выступает за «канониров» с сентября 2013 года. За это время он провёл за клуб 233 матча, в которых забил 43 гола и отдал 74 голевые передачи.
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