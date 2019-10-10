«ПСЖ» не станет продлевать контракты с Кавани и Силвой

Нападающий Эдинсон Кавани и защитник «ПСЖ» Тьяго Силва могут покинуть французский клуб следующим летом, сообщает ESPN.



Парижане не хотят продлевать с футболистами контракты, которые истекают следующим летом. 35-летний Силва не входит в планы руководства клуба, а 32-летнему Кавани планировали предложить новое соглашение, однако недавняя травма поставила под сомнение эти планы.



Если уругваец покинет «ПСЖ», его приоритетом будут «Атлетико», «Наполи», «Интер» и «Манчестер Юнайтед».



На данный момент «ПСЖ» сосредоточен на продлении контрактов с Марко Верратти и Маркиньосом.

Эдинсон выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Ранее форвард защищал цвета «Наполи», «Палермо» и «Данубио». В минувшем сезоне Кавани забил 23 мяча и отдал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Тьяго Силва перешёл во «Флуминенсе» на правах аренды в январе 2006 года из московского «Динамо». Через год бразильский клуб выкупил контракт игрока. Также в своей карьере защитник поиграл за «Жувентуде», «Порту» и «Милан». В настоящее время он выступает за «Пари Сен-Жермен».