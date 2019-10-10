Пьянич: надеюсь выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне, это моя мечта

Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич оценил выступление туринского клуба в нынешнем сезоне.

«Команда заслужила победу в матче с «Интером» и наконец вернулась на первое место в Серии А. Безусловно, мы лучшие в Италии. С воскресенья мы находимся на вершине, где и должны быть.

Цель «Ювентуса» — выиграть каждый трофей, поскольку только такие цели может преследовать клуб, входящий в число трёх-четырёх лучших клубов мира.

Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Хочу поднять этот трофей над головой. Надеюсь добиться этого в нынешнем сезоне», — сказал Пьянич в интервью Radio Sarajevo.

«Ювентус», набрав 19 очков, располагается на первом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.