Пьянич: надеюсь выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне, это моя мечта
Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич оценил выступление туринского клуба в нынешнем сезоне.
«Команда заслужила победу в матче с «Интером» и наконец вернулась на первое место в Серии А. Безусловно, мы лучшие в Италии. С воскресенья мы находимся на вершине, где и должны быть.
Цель «Ювентуса» — выиграть каждый трофей, поскольку только такие цели может преследовать клуб, входящий в число трёх-четырёх лучших клубов мира.
Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Хочу поднять этот трофей над головой. Надеюсь добиться этого в нынешнем сезоне», — сказал Пьянич в интервью Radio Sarajevo.
«Ювентус», набрав 19 очков, располагается на первом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.
Буффон: «Ювентус» — единственный клуб, в котором я согласен быть вторым вратарём
- 10 октября 2019
-
08:13
-
07:03
-
06:38
-
06:03
-
04:45
-
04:19
-
03:33
-
03:27
-
03:13
-
02:41
-
02:28
-
02:00
-
01:25
-
01:01
-
00:53
-
00:40
-
00:25
-
00:17
- 9 октября 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:36
-
23:19
-
23:04
-
22:42
-
22:39
-
22:18
-
22:12
-
22:02
-
21:58
-
21:51
-
21:42
-
21:25
-
21:19
-
21:06
-
20:51
Партнерский контент