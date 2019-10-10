Луис Адриано был заменён из-за травмы в матче с «Сантосом»

«Палмейрас» проиграл «Сантосу» в матче 24-го тура бразильской серии А. Встреча состоялась в Сантосе на стадионе «Вила Белмиро — Урбано Калдейра» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 25-й минуте первого тайма нападающий гостей Луис Адриано получил травму. Бывший нападающий «Спартака» почувствовал в боль в правом бедре и попросил замену. Вместо Адриано на поле вышел Карлос Эдуардо.
Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента и выступал за московский клуб до лета этого года. В составе красно-белых форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» Адриано становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.
Ранее он также выступал за «Интернасьонал» и донецкий «Шахтёр». Адриано сыграл 4 матча за сборную Бразилии, но не забил ни одного гола.
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