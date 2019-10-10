«Реал» намерен приобрести Эриксена в январе

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен, контракт с клубом которого истекает следующим летом, может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Marca, в январе 27-летний футболист может пополнить ряды мадридского «Реала». «Шпоры» не хотят, чтобы датчанин уходил бесплатно по окончании сезона, и намерены попытаться выручить за него хоть какую-то сумму зимой. Руководство «сливочных» же уверено, что команде необходимо усиление в середине кампании, и видят в Эриксене оптимальное приобретение в полузащиту. Боссы «Королевского клуба» также считают, что упустить возможность за небольшую сумму заполучить такого игрока, как Кристиан, будет ошибкой.



Ранее сообщалось, что Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом», после чего вошёл в список из пяти футболистов, которых лондонский клуб готов продать уже зимой.

Эриксен: сейчас для меня самое тяжёлое время в «Тоттенхэме»