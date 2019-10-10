В «Крыльях Советов» не исключили, что Соболев покинет клуб до конца контракта

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал вызов форварда самарцев Александр Соболева в сборную России. Также Фетисов ответил на вопрос, останется ли Соболев в команде до конца действия контракта, истекающего в декабре 2021 года.

«Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы», — цитирует Фетисова ТАСС.

Соболев был впервые вызван в состав сборной России. Он заменил в национальной команде получившего травму форварда «Локомотива» Фёдора Смолова. Сборная России в октябре проведёт матчи отборочного турнира Евро-2020 со сборными Шотландии и Кипра.