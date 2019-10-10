Клопп прокомментировал слухи о назначении в сборную Германии в 2022 году

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Германии в 2022 году, когда подойдёт к концу его контракт с мерсисайдцами и истечёт соглашение нынешнего наставника национальной команды Йоахима Лёва.
«Я ничего не могу сказать на эту тему. Не знаю, хотел ли бы я получить эту работу. Если говорить про сегодняшний день, то у меня нет такого желания. Прямо сейчас я абсолютно счастлив там, где нахожусь, и это самая важная вещь во всей этой истории. Я также не могу на сто процентов быть уверенным, что я правильный человек для работы в сборной. Если когда-то в будущем этот вопрос снова встанет, я подумаю. Но не сейчас», — приводит слова Клоппа Bild.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года и за неполных четыре сезона привёл команду к победам в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
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