Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины

Известный блогер Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.
«Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом ещё. Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война.
Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны – уж если встретятся в плей-офф, тогда уж точно эта встреча случится. И тогда к этому все отнесутся страшно серьёзно, и, разумеется, ничего в этом случае не произойдёт и все поймут, что даже в этой ситуации большого эмоционального накала вполне можно играть в футбол и находить общий язык. Тем более в других видах спорта наши сборные постоянно соперничают. Хотя политики могут, как всегда, всё испортить», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 10 октября 2019
-
11:13
-
11:13
-
10:49
-
10:39
-
10:27
-
10:27
-
10:18
-
10:18
-
09:44
-
09:24
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:13
-
07:03
-
06:38
-
06:03
-
04:45
-
04:19
-
03:33
-
03:27
-
03:13
-
02:41
-
02:28
-
02:00
-
01:25
-
01:01
-
00:53
-
00:40
-
00:25
-
00:17
- 9 октября 2019
-
23:54