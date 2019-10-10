Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины

Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборн
Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины
Футбол / Евро-2020 0

Известный блогер Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.

«Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом ещё. Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война.

Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны – уж если встретятся в плей-офф, тогда уж точно эта встреча случится. И тогда к этому все отнесутся страшно серьёзно, и, разумеется, ничего в этом случае не произойдёт и все поймут, что даже в этой ситуации большого эмоционального накала вполне можно играть в футбол и находить общий язык. Тем более в других видах спорта наши сборные постоянно соперничают. Хотя политики могут, как всегда, всё испортить», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Участники матча Россия — Украина 20 лет спустя. Где они сейчас?
Кто-то сам стал тренером сборной, а кого-то уже нет в живых…
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019