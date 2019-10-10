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Болельщик, взявший за грудь футболистку во время селфи, объяснил свои действия

Болельщик, взявший за грудь футболистку во время с
Болельщик, взявший за грудь футболистку во время селфи, объяснил свои действия
Футбол / Прочие турниры 0

Болельщик, оказавшийся в центре скандала из-за фото с американской футболисткой Софией Уэртой, не признался в домогательствах. Мексиканский болельщик хотел сфотографироваться с девушкой и во время селфи положил руку ей на грудь. Теперь руководство мексиканского клуба «Тигрес», который проводит домашние матчи на стадионе, на котором произошла эта история, хочет пожизненно запретить ему посещение арены.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Fut Femenil.

Мужчина сообщил, что его зовут Давид. На стадионе он был с женой и дочерьми.

«Я не видел, где оказалась моя рука. Просто хотел сфотографироваться с футболисткой. Я был на стадионе с детьми, в тот момент просто смотрел в телефон. Не хотел бы, чтобы такое произошло с моей дочерью. Я семейный человек, просто произошло недопонимание. София никак не прореагировала на эту ситуацию.

Теперь мою дочку атакуют в «Инстаграме». Мне пишут гадости в социальных сетях, передают слова через родственников. Люди уже узнали мой номер телефона, теперь мне угрожают в WhatsApp», — цитирует фаната Mediotempo.

Болельщик также сообщил, что хотел связаться с клубами—участниками матча и объяснить ситуацию, но ему не ответили.

Болельщик попросил футболистку о фото. В момент кадра он взял её за грудь

Источник: Mediotempo

Заглавное фото: Matthew Stockman/Getty Images

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