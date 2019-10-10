Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Выиграй подписку на матчи АПЛ и шарф с автографом Павлюченко!

Выиграй подписку на матчи АПЛ и шарф с автографом Павлюченко!
Футбол / Англия 0

«PRO Английский футбол» в своём телеграм-канале повторно запускает розыгрыш призов. В последнем розыгрыше участвовали более 1000 человек. Поэтому было решено провести ещё один с теми же призами.

Участники розыгрыша получат возможность выиграть подписку на Okko Спорт, который является единственной платформой в России, показывающей матчи английской Премьер-лиги, а также шарф с автографом бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко, выступавшего на Туманном Альбионе за «Тоттенхэм Хотспур».

Для участия нужно подписаться на канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019