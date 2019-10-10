Выиграй подписку на матчи АПЛ и шарф с автографом Павлюченко!
«PRO Английский футбол» в своём телеграм-канале повторно запускает розыгрыш призов. В последнем розыгрыше участвовали более 1000 человек. Поэтому было решено провести ещё один с теми же призами.
Участники розыгрыша получат возможность выиграть подписку на Okko Спорт, который является единственной платформой в России, показывающей матчи английской Премьер-лиги, а также шарф с автографом бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко, выступавшего на Туманном Альбионе за «Тоттенхэм Хотспур».
Для участия нужно подписаться на канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
- 10 октября 2019
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