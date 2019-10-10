Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гнабри рассмеялся, когда фанату во время минуты молчания крикнули «Заткнись!»

Гнабри рассмеялся, когда фанату во время минуты молчания крикнули «Заткнись!»
Футбол / Германия 0

Товарищеский матч между сборными Германии и Аргентины, который состоялся накануне, 9 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершился со счётом 2:2, начался с курьёзного инцидента.

Перед стартовым свистком команды собрались в центральном кругу для минуты молчания, посвящённой жертвам теракта в городе Галле, где вооружённые злоумышленники напали на синагогу и турецкую закусочную.

Несмотря на повисшую над стадионом тишину, один из болельщиков начал громко исполнять гимн Германии. У другого фаната его действия вызвали негодование, и он крикнул: «Заткнись!». Трибуны встретили призыв смехом и аплодисментами, а полузащитник немецкой сборной Серж Гнабри не смог удержаться и рассмеялся.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019