Гнабри рассмеялся, когда фанату во время минуты молчания крикнули «Заткнись!»

Товарищеский матч между сборными Германии и Аргентины, который состоялся накануне, 9 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершился со счётом 2:2, начался с курьёзного инцидента.



Перед стартовым свистком команды собрались в центральном кругу для минуты молчания, посвящённой жертвам теракта в городе Галле, где вооружённые злоумышленники напали на синагогу и турецкую закусочную.



Несмотря на повисшую над стадионом тишину, один из болельщиков начал громко исполнять гимн Германии. У другого фаната его действия вызвали негодование, и он крикнул: «Заткнись!». Трибуны встретили призыв смехом и аплодисментами, а полузащитник немецкой сборной Серж Гнабри не смог удержаться и рассмеялся.