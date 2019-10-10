Гнабри рассмеялся, когда фанату во время минуты молчания крикнули «Заткнись!»
Товарищеский матч между сборными Германии и Аргентины, который состоялся накануне, 9 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершился со счётом 2:2, начался с курьёзного инцидента.
Перед стартовым свистком команды собрались в центральном кругу для минуты молчания, посвящённой жертвам теракта в городе Галле, где вооружённые злоумышленники напали на синагогу и турецкую закусочную.
Несмотря на повисшую над стадионом тишину, один из болельщиков начал громко исполнять гимн Германии. У другого фаната его действия вызвали негодование, и он крикнул: «Заткнись!». Трибуны встретили призыв смехом и аплодисментами, а полузащитник немецкой сборной Серж Гнабри не смог удержаться и рассмеялся.
- 10 октября 2019
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